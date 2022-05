Der TSV Opfenbach braucht einen neuen Trainer

Ionut Domba hört im Sommer auf. Nach viereinhalb Jahren sei die Luft raus, erklärt er. Veränderung als Chance für die Mannschaft?

Der TSV Opfenbach braucht für die nächste Saison einen neuen Trainer: Ionut Domba wird nach dieser Saison aufhören. „Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren in Opfenbach. Ein bisschen ist die Luft raus. Vielleicht tut der Mannschaft eine Veränderung gut und hilft ihr, den nächsten Schritt zu machen“, sagt der 34-Jährige.

Der frühere Stürmer ist in der Winterpause der Saison 2017/18 vom SV Immenried zum TSV Opfenbach gekommen. Er hat 38 seiner 80 Ligaspiele gewonnen und einen Schnitt von 1,6 Punkten pro Partie geholt. Vor allem in den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 ließ die Mannschaft mit den Plätzen 5 und 4 in der Abschlusstabelle aufhorchen. Aktuell ist Opfenbach ebenfalls Tabellenfünfter in der Kreisliga B.

Vor dem Spiel gegen Rohrdorf informierte er die Mannschaft

Nach dem entsprechenden Gespräch mit der Vereinsführung hatte Domba seine Mannschaft am Sonntag vor dem fulminanten 6:1-Heimsieg gegen Rohrdorf über seinen Abschied informiert. Er will jetzt zunächst einmal eine Fußballpause machen und Zeit mit seiner Familie verbringen, mit der er inzwischen auch in Opfenbach lebt.

Zunächst aber gilt: „Ich will die letzten vier Spiele richtig genießen“, sagt Domba. Das erste davon ist am heutigen Mittwoch das Nachholspiel daheim gegen seinen Ex-Klub Immenried (18.30 Uhr).

Wer neuer Trainer in Opfenbach wird, ist noch nicht bekannt.

