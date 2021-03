Eine Sonderausstellung in der Kulturfabrik zeigt Arbeiten von Werner Specht - darunter viele seiner Allgäuer Szenen. Sie macht deutlich, was ihm wichtig ist.

16.03.2021 | Stand: 06:02 Uhr

Vielen Allgäuern spricht Werner Specht aus der Seele: Welcher andere Maler hält die herrliche Landschaft und die wohltuenden Winkel ihrer Heimat so stimmungsvoll fest? Bei seiner Ausstellung in der Lindenberger Kulturfabrik jedoch begrüßt der Musiker und Maler die Gäste mit einer „Erinnerung an Sorrent“. Das Acrylbild gehört zu den jüngsten Werken Spechts und zeigt, dass sich der Blick des Westallgäuers in letzter Zeit weitet.