Beim Zirkus Alessio sind die Tiere die Stars in der Manege

Der Zirkus Alessio gastiert noch bis zum 18. Juni in Lindenberg. Neben Clowns und Akrobaten gibt es viele Tiere zu sehen. Was sich der Zirkusdirektor wünscht.

12.06.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Es ist dunkel. Im Zelt ist es ruhig. Nur das Rascheln vom Popcorn unterbricht die Stille. Eltern- und Kinderaugen schauen gespannt nach vorne. Plötzlich geht das Licht an. Eine funkelnde Frau tritt auf die Manege. „Willkommen meine Damen und Herren – zum Zirkus Alessio“, schallt es durch die Lautsprecher.

Zirkus Alessio komm aus Dillingen

Der Zirkus aus Dillingen gastiert zum ersten Mal in Lindenberg und zieht eine ganz schöne Show ab. Mit 85 Tieren und aktuell sechs Artistinnen und Artisten zählt der Zirkus laut Pressesprecher Karl Schmid zu den zehn größten in Deutschland. Über den ganzen Frühling und Sommer tourt das 15-köpfige Team durch Süddeutschland. Leiter ist Andre Kaiser. Er hat sich vor allem den Tieren verschrieben. „Es gehört schon Fanatismus dazu. Sonst würde ich das nicht mehr tun“, sagt er.

Seine tierischen Artisten sind auf allen Kontinenten der Welt vertreten. Neben Pferden, Hunden und Enten dressiert Kaiser auch Kamele, Dromedare und verschiedenste Rinderarten. Selbst Zebras und ein Känguru gehören zu seiner Exotenshow. „Die Zebras und den Bison habe ich mit der Flasche aufgezogen“, erklärt das Zirkuskind aus neunter Generation. Am meisten verbunden fühlt der Direktor sich aber mit den Pferden, die er von seinem Vater geerbt hat.

Clownereien dürfen im Zirkus Alessio nicht fehlen Bild: Sara Gretler

Doch nicht nur die Tiere lassen das Publikum staunen. Es wird wieder dunkel in der Manege. Dann geht der Scheinwerfer an und eine zierliche Akrobatin läuft in die Mitte. Kunstvoll verknotet sie sich in zwei Seidenbändern, bevor sie einen Augenblick später an der Zirkusdecke baumelt. Auf 14 Metern Höhe schwingt sie furchtlos durch die Lüfte.

Sohn Alessio ist auch schon Teil der Zirkusshow

Für Spaß sorgen sie Clowns Atti und Patti. Und auch Sohn Alessio Kaiser ist Teil der Show. Mit kleinen Akrobatikeinlagen und als Helfer der Clowns überrascht der Sechsjährige das Publikum.

Zirkuschef Kaiser ist mit dem Auftritt zufrieden. Doch er hofft, dass bei den Vorführungen nächste Woche mehr Besucherinnen und Besucher kommen. Der Zirkus braucht das Geld der Einnahmen, um die Versorgung der Tiere weiter gewährleisten zu können. „Und die Stimmung ist besser. Dann macht das Auftreten noch mehr Spaß“, wirft Alessio ein.