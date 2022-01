Deshalb befürchtet die Wirtschaft in Bregenz Einbußen durch „Spaziergänge“

Geschäfte-Inhaber in der Innenstadt von Bregenz fürchten, die Corona-"Spaziergänge" könnten der Wirtschaft schaden.

20.01.2022 | Stand: 10:03 Uhr

In Bregenz ist eine Diskussion um die Corona-Spaziergänge entbrannt. Grund ist die große Zahl an derartigen Kundgebungen in der Landeshauptstadt. Teilweise gibt es drei Demonstrationen binnen einer Woche im Zentrum von Bregenz, jeweils mit hunderten Teilnehmern.

Kundgebungen stören Leben in der Innenstadt von Bregenz

Darauf haben Vertreter von Handel und Tourismus reagiert. Denn mit den Kundgebungen sind regelmäßig erhebliche Verkehrsbehinderungen im ohnehin durch den Verkehr stark belasteten Zentrum von Bregenz verbunden.

Handel und Tourismus befürchten deshalb Auswirkungen auf ihr Geschäft. Vertreter haben deshalb Politik in Stadt und Land gebeten, die Zahl der Kundgebungen möglichst einzuschränken.

