Deshalb steigt die Hundesteuer in Hergatz so massiv

Der Gemeinderat Hergatz beschließt eine saftige Erhöhung der Sätze. Aktuell sind 118 Vierbeiner gemeldet.

08.12.2021

„Ein Hund ist ein Luxusgut“, sagte der Hergatzer Bürgermeister Oliver-Kersten Raab in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vor diesem Hintergrund wollte er die anstehende Erhöhung der Hundesteuer sehen. Und die Ratsmitglieder folgten ihm. Für die Halter der 118 in Hergatz gemeldeten Hunde bedeutet das: Ab 2022 müssen sie mindestens 60 Euro im Jahr bezahlen – und damit 50 Prozent mehr als bisher.

Zuletzt hatte die Gemeinde die Hundesteuer vor sechs Jahren erhöht. Seither waren für den ersten Hund 40 Euro jährlich zu bezahlen. Damit lag Hergatz zuletzt deutlich unter jenen Beträgen, die andere Westallgäuer Kommunen aktuell berechnen. Raab verwies auf die Kosten, die der Gemeinde entstehen. Insgesamt 22 Hundetoiletten hat die Kommune in den vergangenen Jahren installiert.

Hergatz: Kostendeckung muss Ziel sein

Die Hundekotbeutel kosten jährlich 2000 Euro. Die Personalkosten setzt die Verwaltung entsprechend dem Zeitaufwand mit 5500 Euro im Jahr an. Nicht berücksichtigt seien die Fahrtkosten. Dennoch stehen den bisherigen Einnahmen durch die Hundesteuer in Höhe von 5640 Euro mindestens 7500 Euro an Kosten gegenüber. Eine Kostendeckung aber müsse das Ziel sein.

Raab schlug daher vor, die Steuer für den ersten Hund von 40 auf 60, für den zweiten Hund von 85 auf 100 und für jeden weiteren Hund von 115 auf 120 Euro zu erhöhen. Das ging den Ratsmitgliedern aber nicht weit genug. Florian Gsell regte höhere Sätze für jeden zusätzlichen Hund an. Und so kam es auch: Für die aktuell zwölf gemeldeten Zweithunde sind künftig 110 und für jeden weiteren Hund 130 Euro zu berappen. In diese Kategorie fallen derzeit jedoch nur vier Hunde.

Diskussion um Kampfhunde in Hergatz

Diskussionen löste auch die Höhe der Steuer für einen Kampfhund aus. Offiziell ist derzeit keiner in der Gemeinde gemeldet. Das müsse aber überprüft werden, denn unter anderem Zweite Bürgermeisterin Rebecca Schmalzl sichtet regelmäßig einen Hundehalter beim Spazierengehen mit Kampfhunden. Bislang erfasste die Gemeinde die Hunderasse nicht und war auf eine entsprechende Meldung des Hundehalters angewiesen. Künftig soll die Rasse erfasst werden, kündigte der Bürgermeister an. Schmalzl regte auch an, die Kampfhundesteuer nicht nur, wie vorgeschlagen, moderat von 560 auf 600 Euro zu erhöhen. Letztlich setzte der Gemeinderat den Satz auf 800 Euro jährlich fest.

Ein weiterer Beschluss: Wer einen Hund aus einem Tierheim annimmt, muss in den ersten beiden Jahren keine Steuer bezahlen. Hier legte der Gemeinderat fest, dass die Befreiung für Hunde aus allen Tierheimen Deutschlands gilt.