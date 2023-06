ICE hält jetzt am Bahnhof in Lindau-Reutin

Die Deutsche Bahn verspricht „mehr Komfort“, denn im neuen Zug gibt es ein Bordrestaurant. Warum es dennoch Kritik an dem Angebot gibt.

17.06.2023 | Stand: 18:51 Uhr

Als Fernverkehrs-Halt hat Lindau-Reutin jetzt ein Sahnehäubchen: Zweimal am Tag hält nun ein ICE in Reutin. Er ersetzt den bisherigen Intercity der österreichischen Bahn, der mittags in Richtung Westdeutschland fährt und in der Gegenrichtung nachmittags Innsbruck ansteuert.

Sommerfahrplan der Deutschen Bahn gilt seit wenigen Tagen

Seit 11. Juni gilt bei der Bahn der Sommerfahrplan. Viele Änderungen gibt es dabei für Lindau nicht. Nur eines fällt auf: Seit Sonntag hält nun regelmäßig mittags ein ICE in Reutin. Der fährt mit der Zuglaufnummer ICE 118 (so er pünktlich ist) um genau 12 Uhr in Richtung Dortmund weiter.

Bereits Ende März war der ICE 4 im Rahmen einer Testfahrt kurz im Bahnhalt Reutin zu sehen gewesen. „Fahrgäste profitieren von mehr Komfort auf der Strecke“, hatte seinerzeit eine Sprecherin der DB mitgeteilt. Der ICE-Zug hat Platz für bis zu 444 Reisende und ist auch insofern der modernere Zug, als er im Gegensatz zum bisherigen Intercity ein Bordrestaurant aufweist. Kritiker, etwa vom Fahrgastverband Pro Bahn, haben allerdings darauf verwiesen, dass der IC im Zweifelsfall mehr Fahrgäste mitnehmen konnte. Und er habe mehr Platz für Fahrräder gehabt.

ICE hält jetzt auch am Bahnhof in Lindau-Reutin

Für die wenigen Radstellplätze im ICE ist zwingend eine Buchung mit Reservierung nötig, wie ein Radreisender am Bahnsteig in Lindau vom Zugbegleiter erfuhr. Schneller wird die Fahrt zwischen Ulm und Lindau mit dem Einsatz des ICE auch nicht. Und das, obwohl der Zug nun in Aulendorf durchfährt – weil dort die Bahnsteige noch nicht dem ICE-Standard entsprechen. Zudem bremsen eingleisige Strecken wie jene zwischen Lindau und Friedrichshafen das Zugpferd der DB aus.

In der Gegenrichtung rollt der ICE kurz vor 16 Uhr in Lindau-Reutin ein und fährt um 15.58 Uhr über Bregenz und Landeck nach Innsbruck weiter.