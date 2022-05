Die neue Deutsche Hutkönigin im Gespräch: „Lindenberg ist jetzt auch meine Stadt“

Die neue Deutsche Hutkönigin Sabine B. Berner aus Lindau freut sich auf ihre neue Aufgabe und will vor allem Kindern und Jugendlichen den Hut näher bringen.

23.05.2022 | Stand: 19:52 Uhr

Vor einem halben Jahr ist Sabine B. Berner von Niedersachsen an den Bodensee gezogen – und seit Sonntag ist sie die neue Deutsche Hutkönigin. Ihr erster Huttag war so für die 61-Jährige etwas ganz besonderes. Am Tag später sitzt sie mit Hut und Scherpe im Lindenberger Hof mit einem breiten Strahlen im Gesicht. „So richtig realisiert habe ich es heute morgen, als ich die Zeitung aufgeschlagen habe – dann war es wahr“, erzählt sie. Eine gute Freundin aus ihrer alten Heimat hat sie als allererstes angerufen und ihr von ihrem Sieg und ihrem neuen Amt erzählt. „Sie hat gesagt, ich habe gleich gewusst, dass du es wirst.“

