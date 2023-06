Deutsche Juniorenmeisterschaft: Segelflieger aus dem Allgäu holt Bronze

Jan Schulz hat die Deutsche Juniorenmeisterschaft in Aalen als Dritter in der Standardklasse beendet. Wie der Wettstreit abgelaufen ist, welche Ziele er hat.

19.06.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Der junge Segelflieger Jan Schulz aus Gestratz hat zuletzt die spannendsten, aber auch forderndsten Wochen seiner bisherigen Laufbahn erlebt. Vom 28. Mai bis 10. Juni war er bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft in der Standardklasse auf dem Flugplatz Aalen-Elchingen am Start – und am Ende stand er mit dem Bronzepokal auf dem Podest, nur Sieger Eric Schneider aus Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) und Nils Schlautmann aus Schwandorf (Kreis Schwandorf) als Zweiter waren besser. Der Westallgäuer sicherte sich damit einen Platz imJunioren-Nationalteam und darf im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Polen abheben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.