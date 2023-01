Deutsche Post: Zahl der Beschwerden hat sich fast verdreifacht

In Wasserburg sind kürzlich jede Menge Ablesebriefe verloren gegangen. Verdi kündigt weitere Streiks an.

23.01.2023 | Stand: 10:08 Uhr

Wer auf Briefe wartet, der hat aktuell auch angesichts von Streiks im Westallgäu eher schlechte Karten – deutschlandweit legten nämlich am Donnerstag und Freitag etwa 10.000 Postboten die Arbeit nieder. Und wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte, werden in den kommenden Tagen weitere Streiks folgen. Hintergrund: In der zweiten Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und der die Deutsche Post AG kam es zu keiner Einigung. Der Konzern sei nicht einmal bereit, „die Inflation für ihre Beschäftigten auszugleichen“, so Verdi.

Ablesekarten der Gemeinde Wasserburg verschwunden

Laut der AG läuft der Betrieb in der Region abgesehen davon aktuell stabil, aber: Bundesweit hat es im vergangenen Jahr so viele Beschwerden über die Post gegeben wie noch nie. Auch im Landkreis Lindau ärgern sich immer wieder Menschen über verspätete oder nicht zugestellte Sendungen.

Anfang November beispielsweise hat die Gemeinde Wasserburg Ablesekarten an alle Inhaber von Wasseranschlüssen versendet – „allerdings ging auf dem Postweg etwa ein Drittel dieser Ablesebriefe verloren, sodass bis heute nur ein Teil der Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatte, ihre Zählerstände mitzuteilen“, teilte die Gemeinde vor etwa einer Woche mit. Alle Anschlussinhaber bekommen nun einen neuen Ablesebrief. Die Verwaltung habe alle Briefe gleichzeitig versandt, erklärt Bürgermeister Harald Voigt. Von den verlorenen Sendungen betroffen seien Empfänger im gesamten Gebiet der Kommune.

Was in Wasserburg genau schiefgelaufen ist, das kann die Post im konkreten Fall nicht mehr nachvollziehen. „Wir haben die Situation vor Ort intensiv geprüft und festgestellt, dass wir an dem Zustellstützpunkt in Lindau keine größeren Rückstände zu dieser Zeit hatten“, schreibt Jasmin Derflinger, Sprecherin der Post, auf Nachfrage. Grundsätzlich finde in allen Gemeinden eine werktägliche Zustellung statt. „Sollte es zum Beispiel zu kurzfristigen Ausfällen (zum Beispiel Krankheit) kommen, so wird der Bereich spätestens am folgenden Werktag besetzt und die Sendungen zugestellt“, erklärt sie.

Wann Zusteller ihre Tour abbrechen müssen

Dasselbe gelte, wenn eine Tour abgebrochen wird. Wenn Zustellerinnen und Zusteller etwa ihre Arbeitszeit überschreiten, müssen sie laut Tarifvertrag Feierabend machen. „Die noch offenen Sendungen werden somit am nächsten Tag zugestellt – der Zusteller fährt dann mit der Tour an der Stelle fort, an der zuvor der Abbruch erfolgte“, schreibt Derflinger.

Aus Ärger über die Post haben sich im vergangenen Jahr so viele Menschen bei einer Bundesbehörde reklamiert wie noch nie. Es seien zirka 43.500 Beschwerden eingegangen und damit fast dreimal so viele wie 2021, teilte die Bundesnetzagentur erst kürzlich mit. 2021 waren es 15.118. Die Beschwerden richten sich gegen die ganze deutsche Brief- und Paketbranche, die meisten Wortmeldungen über verspätete oder verlorene Sendungen beziehen sich aber auf den Marktführer Deutsche Post. Der bisherige Höchstwert hatte 2020 bei 18.867 gelegen. Kritiker werfen der Post vor, personell viel zu knapp geplant zu haben. Zudem soll die Post vor allem auf dem Land zu wenig Filialen betreiben.