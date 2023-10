Deutsches Hutmuseum zeigt zwei Sonderausstellungen parallel

Eine Schau in der Lindenberger Kulturfabrik stellt die Arbeit dreier Allgäuer Fotopioniere vor, die andere erzählt von Heimatvertriebenen, die in Bayern Fuß fassten.

24.10.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Zwei Sonderausstellungen präsentiert das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg von 26. Oktober bis 7. Januar. Die Schau „Fotopioniere aus dem Allgäu“ widmet sich einer Allgäuerin und zwei Allgäuern, die vor über 100 Jahren ihre Begeisterung für die Fotografie lebten. Parallel dazu ist die vom Haus der Bayerischen Geschichte konzipierte Ausstellung „Neuanfränge – Heimatvertriebene in Deutschland“ zu sehen. Die Eröffnung der Sonderausstellungen am Donnerstag, 26. Oktober, ab 18 Uhr auf dem Kulturboden ist öffentlich.

Frühe Fotografie hält Neuerungen im Allgäu fest

Die Missener Bäuerin Auguste Städele und die Brüder Fritz und Eugen Heimhofer aus Sonthofen lebten um 1900 keine 15 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Deutschland und auch das Allgäu erlebten in jenen Jahren gewaltige Neuerungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Kunst.

Die Allgäuer Fotopioniere jener Zeit hielten noch das Gewohnte, lieber aber das schon Neue fest. „Ihre Bilder entführen uns gleichzeitig in eine bekannte und unbekannte Welt und zeigen den technischen Aufbruch bei uns im Allgäu“, sagt Museumsleiterin Angelika Schreiber über die Sonderausstellung.

Bäuerin erhält Fotokamera vom Kaplan als Geschenk

Auguste Städele hat ihre erste Plattenkamera vom Dorfkaplan geschenkt bekommen. Ihre Motive findet sie in der unmittelbaren Umgebung im Hochtal über dem Alpsee. In die bäuerlich-stolze Idylle und die jahreszeitliche Rhythmik hinein platzt das Neue, verkörpert in Mode, Fahrrad und Grammophon. Die Heimhuber-Brüder entdecken auf den Spuren ihres Vaters Joseph die schroffe Bergwelt, erleben und fotografieren winterliche Bergabenteuer auf Skiern, spüren dem erwachenden Tourismus nach und häufen in ihrem gemeinsamen Geschäft Zehntausende entwickelter Fotoplatten an.

Lindenberger Hutmuseum erzählt die Geschichte der Heimatvertriebenen in Bayern

Die zweite Sonderausstellung im Deutschen Hutmuseum widmet sich den nahezu zwei Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Bayern kamen. Ihre Aufnahme und Integration wurde zu einer der größten Herausforderungen der jüngeren Geschichte, die trotz anfänglicher Schwierigkeiten aus heutiger Sicht als Erfolgsgeschichte gilt. Schließlich galt es in den Jahren nach Kriegsende, Hunderttausende von deutschstämmigen vor allem aus Polen und der Tschecheslowakei Vertriebenen in das noch stark landwirtschaftlich geprägte Bayern einzubinden.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der erfolgreichen Integration der Heimatvertriebenen und deren Beitrag zum bayerischen Wirtschaftswunder in den 1950er und 1960er Jahren. Sie brachten technisches und industrielles Know-how mit und gründeten zahlreiche Unternehmen, beispielsweise die Firma Kunert in Immenstadt (Nylonstrümpfe), Klira in Bubenreuth (Musikinstrumente) oder Ernst Müller in Baring bei Regensburg (Back- und Puddingpulver).

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr.