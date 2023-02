Deutschlands schönste Taube kommt aus dem Allgäu

Adelbert und Markus Sohler aus dem Hergatzer Ortsteil Itzlings züchten Tauben. Was für sie den Reiz an dem Hobby ausmacht und wo die Herausforderungen liegen.

Von Susi Weber

07.02.2023 | Stand: 10:04 Uhr

Die schönsten deutschen Tauben kommen aus dem Hergatzer Ortsteil Itzlings. So jedenfalls bewerteten es die Juroren bei der Bundesschau des Verbandes Deutscher Taubenzüchter in Hannover. Dass hinter diesem Hobby viel Zeit steckt, dafür stehen Adelbert und Markus Sohler Pate. Drei Stunden Arbeit am Tag wenden Vater und Sohn für ihre derzeit rund 50 Tauben auf – und viel Bauchgefühl, das auch auf einer langen Erfahrung basiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.