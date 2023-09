Mitglied beschwert sich: Gemeinderat in Sigmarszell ist selten vollständig

In Sigmarszell fallen einige Mandatsträger durch häufiges Fehlen bei den Sitzungen auf. Das führte jetzt zu einer kurzen, aber heftigen Debatte im Rat.

25.09.2023 | Stand: 19:26 Uhr

Vollbesetzung am Ratstisch? In Sigmarszell ist dies eher selten der Fall. Immer wieder fehlen Mitglieder, was aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen durchaus vorkommen kann. Es gibt aber auch Sitzungen, in denen drei, vier oder noch mehr Räte fehlen, während sich andere durch eine stetige und engagierte Präsenz auszeichnen. Zudem fällt auf, dass einzelne Mandatsträger seit Monaten nicht oder nur sporadisch an Gemeinderatssitzungen teilnehmen. In der jüngsten Sitzung sorgte dies für dicke Luft. Da war von Respektlosigkeit und Fremdschämen die Rede.

