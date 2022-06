Die 100-jährige Dora Rogg aus Maierhöfen: „Ich singe jeden Morgen“

Dora Rogg ist Maierhöfens älteste Einwohnerin. Nun hat sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Was ihr immer besonders wichtig war.

Maierhöfens älteste Einwohnerin, Dora Rogg, ist am Montag 100 Jahre alt geworden. Gefeiert hat sie aber nicht nur am Montag, sondern schon an den Tagen vorher. Bekannte und ehemalige Nachbarn haben sie aus diesem Anlass im Seniorenheim „Haus Hubertus“ besucht, in dem die Jubilarin seit dreieinhalb Jahren lebt. Aber es fand auch ein Mittagessen in einer Gaststätte statt. Und auch Maierhöfens Bürgermeister Martin Schwarz kam zum Gratulieren vorbei.

Über ihr Leben erzählen, das wolle sie eigentlich nicht, sagte Dora Rogg dem Bürgermeister. Die eine oder andere Geschichte aus ihrem langen Leben hat sie dann aber doch preisgegeben. So ist sie stolz darauf, in Maierhöfens Ortsteil Ringenberg geboren zu sein – und dort auch fast ihr ganzes Leben verbracht zu haben. Und das trotz nicht immer einfacher Umstände. So starb ihre Mutter sehr früh – der Vater blieb mit drei Kindern zurück. Sie selbst besuchte die Landwirtschaftsschule und arbeitete auf dem väterlichen Hof. Einer ihrer Brüder fiel im Zweiten Weltkrieg. Als bei Kriegsende im Westallgäu marokkanische Soldaten einrückten, habe sie sich aus Angst in einem Bschüttfass versteckt und dort „die halbe Nacht verbracht“, erzählte die 100-Jährige dem Bürgermeister bei seinem Besuch.

Der Garten war Dora Rogg immer wichtig

Beruflich hat sich Dora Rogg später zur Pflegekraft fortgebildet. Im „Haus Iberg“ hat sie schließlich die letzten 20 Jahre ihres Berufslebens gearbeitet und es dabei bis zur Stationsleitung gebracht.

Geheiratet hat die Jubilarin nicht. Der Garten war ihr stets wichtig. Seit über 50 Jahren ist sie deshalb auch Mitglied im Gartenbauverein der Gemeinde, dessen Vorsitzender Baptist Egger ihr darum ebenfalls zum runden Geburtstag gratulierte. Ein großes Hobby war und ist für sie das Kartenspielen. Und auch der Gesang hat sie durch das Leben begleitet: „Ich singe immer noch jeden Morgen.“ Früher habe sie zudem sehr gerne Zither bespielt.

Nach ihrer Pensionierung hat Dora Rogg an den Treffen des Seniorenclubs teilgenommen und ist viel gereist. Bis in die Türkei, nach Russland und Ägypten ist sie gekommen. Nachdem ihre Sehkraft inzwischen eingeschränkt ist, hört sie heute sehr gerne Radio. Auch ein täglicher Spaziergang gehört zu ihrem Tagesprogramm.

