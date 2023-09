Die Arbeiten dauern länger: B32 bleibt in Heimenkirch gesperrt

Warum sich die Arbeiten auf der Ortsdurchfahrt verzögern und wann sie wieder freigegeben wird.

02.09.2023 | Stand: 05:36 Uhr

Noch bestimmen Baumaschinen das Bild in der Ortsdurchfahrt in Heimenkirch. Und das wird auch noch ein paar Tage so bleiben.

Die Sperrung der B32 wird um eine Woche bis voraussichtlich Freitag, 8. September, 15 Uhr verlängert. Die Arbeiten verzögern sich wegen des anhaltend schlechten Wetters. Gesperrt ist die B32 zwischen der Bach- und der Tannenfelsstraße. Grund sind Asphaltarbeiten und der Bau der Linksabbiegerspur für das Hochland-Parkhaus.

Die Umleitungen bleiben bestehen. Der überörtliche Verkehr wird zwischen Mellatz und dem Kreisverkehr Riedhirsch in beide Richtungen über Lindenberg umgeleitet, der örtliche Verkehr über die Ortsstraßen.