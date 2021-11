Die Filiale der Bäckerei Münzel bei der "Norma" und die „BrotZeit“ sind zu. Das Oberallgäuer Unternehmen nennt mehrere Gründe. Ist zu wenig los in der Stadt?

25.11.2021 | Stand: 19:56 Uhr

Nach 13 Jahren schließt die in Sonthofen beheimatete Bäckerei Münzel ihre beiden Filialen in Lindenberg. Den Verkauf hat das Familienunternehmen bereits Ende vergangener Woche eingestellt. Vertreten ist Münzel damit im Landkreis gar nicht mehr. Die nächste Filiale befindet sich in Oberstaufen. Insgesamt betreibt Münzel 24 Filialen und will sich künftig innerhalb des Allgäus verstärkt „in Richtung Norden“ orientieren, wie Juniorchef Christian Münzel auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.