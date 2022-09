Die dickste Buche des Westallgäus steht in Stiefenhofen

Der Baum hat einen Stammumfang von 418 Zentimetern und ist damit der Sieger eines Fotowettbewerbs im Landkreis Lindau.

In Deutschland wachsen, verteilt auf rund 90 Baumarten, geschätzt 90 Milliarden Bäume. Die häufigste Laubbaumart ist dabei die Rotbuche (Fagus sylvatica), die im Jahr 2022 in Deutschland zum „Baum des Jahres“ gekürt wurde. Doch, wo steht die dickste Buche im Allgäu? Diese Frage stellten die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kaufbeuren, Kempten und Krumbach-Mindelheim bei einem Wettbewerb, der im gesamten bayerischen Allgäu ausgeschrieben war.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Wettbewerb eine so große Resonanz findet“, sagt Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten am AELF Kempten. „Uns haben über hundert Einsendungen mit Fotos erreicht.“ Der Aufruf, die Bürger sollten sich auf die Suche nach der dicksten Buche im Allgäu machen, hat Grundeigentümer, Wanderer, passionierte Naturfreunde und vom Jagdfieber gepackte Baumsucher massenhaft in Wald und Flur getrieben.

Lob für die Besitzer der alten Bäume

Die Gewinner des Wettbewerbs wurden bei einer Preisverleihung im Grünen Zentrum Kaufbeuren vom Schirmherrn der Veranstaltung, Staatsminister a. D. Josef Miller, und von der amtierenden Bayerischen Waldkönigin Antonia Hegele bekannt gegeben. Der ehemalige Forstminister Miller lobte besonders die Besitzer der alten Buchen: „Sie haben über Generationen hinweg diese Raritäten auf freiwilliger Basis erhalten. Schenken Sie bitte den Baum-Methusalems weiterhin den Platz, an dem sie stehen.“

Die dickste Buche im Landkreis Lindau wurde von Markus und Hermine Müller in Stiefenhofen entdeckt. Sie steht am Rand einer Wiese und hat einen Stammumfang von 418 Zentimetern, also über vier Metern. Nicht ganz so dick ist die Buche, die man in Lindenberg entdeckte. Sie weist einen Umfang von 378 Zentimetern auf, knapp gefolgt von einem weiteren Baum in Stiefenhofen, der über einen Umfang von 376 Zentimetern verfügt.

Die dickste Buche des gesamten Allgäus hat aber sage und schreibe 669 Zentimeter Stammumfang und steht im Gemeindewald Halblech im Ostallgäu. Diesem uralten Baum mit dem mächtigen Stamm ist anzusehen, dass er schon viele Stürme und Winter überlebt hat. Trotzdem ist er noch vital und treibt jedes Jahr wieder frische Triebe aus. Die Bayerische Waldkönigin überreichte den Wettbewerbssiegern die Preise mit den Worten: „Ich wünsche mir angesichts dieses Wettbewerbes sehr, dass die Wertigkeit des Waldes noch tiefer ins Bewusstsein der Menschen dringt. Vor allem Kinder sollen wieder erkennen, wie wichtig ein gesunder Wald und Bäume sind.“

