Die Eröffnung des Bikeparks in Maria-Thann rückt näher

Der Sportverein Maria-Thann arbeitet an seinem großen Traum. Wie viel Geld eine Crowdfunding-Aktion bringen soll.

22.08.2022 | Stand: 19:22 Uhr

Der Bikepark in Maria-Thann nimmt immer mehr Gestalt an. „Es läuft. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann könnte es für eine Eröffnung im Herbst reichen“, sagt Mitinitiator Magnus Heidegger vom Sportverein. In einigen Bereichen hat sogar schon das Feintuning begonnen. Allerdings fehlt noch die Fahrbahndecke – und bevor die ersten Biker loslegen können, muss auch noch der TÜV sein Okay geben.

Der Bikepark entsteht in Maria-Thann auf einem 2200 Quadratmeter großen Areal zwischen Sportplatz und Bahnlinie. Das Grundstück gehört seit 2019 der Gemeinde, die es dem Verein kostenfrei zur Verfügung stellt. Nach langer Planungs- und Wartezeit haben die Bauarbeiten im Frühjahr 2022 begonnen – mit knapp einjähriger Verzögerung, nicht zuletzt aufgrund der angespannten Auftragslage in der Baubranche.

Der SV Maria-Thann hat etwa 60 aktive Mountainbiker

Der SV Maria-Thann, der insgesamt 300 Mitglieder hat und etwa 60 aktive Mountainbiker zählt, bringt viel Eigenleistung ein. Auch im Moment. Viele Mitglieder haben laut Heidegger in diesen Tagen extra Urlaub genommen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Denn nur wenige Arbeiten sind an externe Fachfirmen vergeben worden. Das meiste erledigen die Sportler selbst. Zum Beispiel auch den ganz speziellen Fahrbahnbelag. „Wir verwenden keinen Teer oder Beton, sondern naturverträgliches Material“, sagt Heidegger. Denn sollte die Anlage eines Tages nicht mehr genutzt werden, könne man sie dann ganz einfach abschieben.

Der Bikepark wird öffentlich zugänglich sein. Nicht zuletzt deshalb ist ein TÜV-Gutachten notwendig. Die Sportanlage enthält rund ein Dutzend Elemente, mit denen Mountainbike-Begeisterte ihre Fahrtechnik und ihr Können verbessern können. Dazu gehören Spitzkehren mit alpinem Charakter, die sieben verschiedene Abschnitte von leicht bis schwer beinhalten, Schotter-, Stein- und Wurzelabfahrt (bergauf und bergab) sowie verschiedene Sprünge. Die Jumpline ist etwa 70 Meter lang. Kurzfristig hat der Verein sich dazu entschieden, sie über eine Plattform direkt mit dem etwa 40 Meter langen Pumptrack zu verbinden. „Man kann sich dort schon ordentlich austoben“, sagt Heidegger. Das soll für Anfänger und Fortgeschrittene ebenso gelten wie für alle Altersklassen.

Crowdfunding-Aktion für den neuen Bikepark

Das Projekt ist mit circa 30.000 Euro veranschlagt. Der Sportverein muss gut ein Drittel davon selbst finanzieren. Dafür hat er eine Crowdfunding-Aktion bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben gestartet. Sie läuft bis Mitte Oktober. Das Spendenziel ist auf 6000 Euro festgelegt – das Wunschziel seien aber 10.000 Euro, sagt Heidegger.

Lesen Sie auch

Entstehung der Gemeinde Hergatz: ein langer, holpriger Weg 50 Jahre Gebietsreform

Die Aktion ist gut angelaufen: Nach wenigen Tagen haben mehr als 50 Unterstützer schon rund 3000 Euro zugesagt. Zudem gibt es zusätzlich Geld von der Bank: Für jede Spende in Höhe von mindestens fünf Euro legt sie pauschal zehn Euro obendrauf.