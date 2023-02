Die Feuerwehr Gestratz startet nach der Pandemie voll durch

2022 musste die Feuerwehr in Gestratz wieder deutlich öfter ausrücken. Brände standen dabei allerdings nicht an erster Stelle.

27.02.2023

Die Feuerwehr Gestratz ist nach den Jahren der coronabedingten Beschränkungen „voll durchgestartet“, wie Vorsitzender Tobias Appelt bei der Jahresversammlung mit Blick auf die Vereinsaktivitäten berichtete. Weniger positiv: Es gab auch wieder deutlich mehr Einsätze, wie aus dem Bericht von Kommandant Christian Janser hervorging.

19 Einsätze für die Feuerwehr Gestratz

19-mal musste die Gestratzer Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken. Dabei gab es fünf Brand-Einsätze und 14 technische Hilfeleistungen. Und hier standen wiederum Hochwasser-Einsätze im Mittelpunkt. „Die Natur kann in Atem halten“, stellte Kommandant Janser denn auch fest. Insgesamt 210 Einsatz- und 1300 Probestunden hat er protokolliert.

55 Frauen und Männer sind derzeit in der Wehr aktiv, darunter 18 Atemschutzgeräteträger und 13 Maschinisten. Mit sieben Jugendlichen unter 18 Jahren habe die Feuerwehr zwar „viel Nachwuchs, aber noch nicht genug“. Offen zeigte sich Janser für neue Ideen zur Gestaltung der Proben, denn die sollen möglichst attraktiv sein. (Lesen sie auch: "Neuer Wirt der Badwirschaft Malleichen ist auch Feuerwehrkommandant")

Kameradschaft in der Feuerwehr Gestratz "stärker denn je"

Statt gemeinsam mit den Feuerwehrkameraden aus dem ganzen Landkreis haben die Aktiven der Gestratzer Wehr 2022 eine Floriansmesse im kleinen Kreis gefeiert. Sie bildeten den Auftakt zu einem ereignisreichen Vereinsjahr: An Fronleichnam übernahm die Feuerwehr trotz widrigen Wetters die Bewirtung, sie gestaltete das 50-Jahr-Jubiläum der Argenhalle mit und unternahm einen Ausflug ins Oberallgäu. Während der Fußball-Weltmeisterschaft luden die Aktiven ins Floriansstüble zum gemeinsamen Ansehen der deutschen Spiele. Und erstmals richtete die Wehr eine „Countdown-Party“ zum Jahresende aus, zu der 500 Gäste kamen. Das Fazit von Appelt: „Die Kameradschaft hat während der Pandemie gelitten, jetzt ist sie aber stärker denn je“. So plant die Feuerwehr bereits für ihre nächste Veranstaltung: Am 24. März findet wieder ein Schafkopfturnier statt.

Bürgermeister Engelbert Fink war selbst 18 Jahre Erster und drei Jahre Zweiter Kommandant, in dieser Zeit hat er unter anderem den Neubau des Gerätehauses organisiert. Nun zeichnete er bei der Generalversammlung Tobias Appelt und Markus Schmelzenbach für jeweils 25 aktive Jahre in der Feuerwehr aus – bevor er selbst eine Ehrung erhielt. Kreisbrandinspektor Paul Sporrädle verlieh Fink das Ehrenzeichen des Kreis-Feuerwehrverbandes in Silber. Wiederum in seiner Eigenschaft als Bürgermeister hob Fink die gute Kameradschaft der „Jüngeren und der Älteren“ hervor, denn: „Das ist wahnsinnig viel wert“. Eine Verbesserung steht bei der Ausstattung mit Sirenen an: In der Dorfmitte fehle sie ebenso wie in Isnerberg. (Lesen Sie dazu auch: "Katastrophenschutz im Allgäu: Sirenen fehlen - Kommunen warten auf Geld vom Bund")

Die erste Frau im Vorstand

Sie ist die erste Frau im Vorstand: Schriftführerin Bettina Hofer Bild: Olaf Winkler

Endgültig in den Feuerwehr-Ruhestand hat sich Stefan Milz verabschiedet. Er war 35 Jahre aktiv, davon zuletzt auch zehn Jahre als Schriftführer. Bei den Neuwahlen trat er nicht mehr an. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Feuerwehrler mit Bettina Hofer erstmals eine Frau in den Vorstand. Vorsitzender bleibt Tobias Appelt, der das Amt seit 2007 innehat. Sein Stellvertreter ist Florian Fink, Kassierer Lukas Maurus. Vertrauenspersonen sind Mathias Bühler und Johannes Deubele. Neuer Erster Fähnrich ist Markus Schmelzenbach, sein Stellvertreter Michael Müller.

