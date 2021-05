Die Firma Hochland will wachsen - jetzt kann sie loslegen

Der Gemeinderat Heimenkirch hat die Grundlage dafür geschaffen, dass das Unternehmen bis 2030 seine Pläne umsetzen kann. Welches Gebäude als erstes entsteht.

11.05.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Die Firma Hochland hat in den nächsten Jahren Großes vor. Am Stammsitz in Heimenkirch will das erfolgreiche Unternehmen bis zum Jahr 2030 Produktion und Lagerkapazitäten erweitern, die Automatisierung vorantreiben sowie Abläufe und den innerbetrieblichen Verkehr neu organisieren. Dafür nutzt es sein ganzes, 60 000 Quadratmeter großes Areal in Heimenkirch aus. Am Montag nun hat der Gemeinderat einstimmig grünes Licht für die Entwicklung gegeben, indem er den Satzungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan fasste. Nach eineinhalb Jahren Planungs- und Abstimmungsarbeit sei damit „ein großer Schritt“ getan, sagte Bürgermeister Markus Reichart. Hochland kann also loslegen – und hatte für die Sitzung bereits zwei Bauanträge vorbereitet. Einer betrifft das Parkhaus.