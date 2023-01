Die Fischer am Bodensee haben so wenig Felchen im Netz wie nie zuvor

Der Felchenertrag ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. Dann fiel auch noch der Laichfischfang aus. Die Berufsfischer schlagen erneut Alarm.

Von Anke Kumbier

30.01.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Drei statt zehn Tonnen – so viel weniger Felchen haben Bayerische Berufsfischer im Vergleich zu 2021 gefangen. Ähnlich sieht es in der Nachbarschaft aus: „Der Felchenfang ist komplett zusammengebrochen, in den Sommermonaten mussten wir ihn fast ganz einstellen“, sagt Norbert Knöpfler, Vorstand des Württembergischen Fischereivereins.

