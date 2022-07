Die Generationen feiern im Festzelt in Meckatz miteinander

Beim Bezirksmusikfest in Heimenkirch erhalten junge Bands und erfahrene Blasorchester eine Bühne. Alle Generationen versetzen die Festgäste in Begeisterung

10.07.2022 | Stand: 14:07 Uhr

Blasmusik verbindet die Generationen: Das hat das Bezirksmusikfest in Heimenkirch in den vergangenen Tagen bewiesen. Auf der Bühne im Festzelt in Meckatz legte am Freitagabend die Gruppe A96 einen fetzigen Auftritt hin. Sie hatte sich beim Wettbewerb „Mein FÄSCHTtraum“ gegen fünf andere Bewerber durchgesetzt und durfte vor der Band „Albkracher“ die Festgäste in Stimmung versetzen. Die acht Mitglieder stammen aus dem Großraum Wangen und decken ein breites musikalisches Spektrum ab: von traditioneller Blasmusik bis hin zu Songs von Abba.

Die junge Gruppe "A96" durfte vor der Partyband "Albkracher" das Festzelt unterhalten. Bild: Sara Gretler

Der Samstag gehörte zunächst den Jugendkapellen, bevor am Nachmittag das Bezirksseniorenorchester unter Leitung von Ernst Müller aufspielte. Die erfahrenen Musikerinnen und Musiker steckten mit ihrer Begeisterung die vielen hundert Gäste an und forderten sie zum Tanzen und Mitsingen auf.