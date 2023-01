Die Kirche in Grünenbach erhält zunächst kein Geld von Gemeinde

Der Kirchturm in Grünenbach hat ein neues Dach bekommen. In einem Brief bittet die Kirchenverwaltung um Geld von der Gemeinde. Warum diese das ablehnt.

22.01.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Die Gemeinde Grünenbach hat Post bekommen von der örtlichen Kirchenverwaltung. Die bittet um Kostenübernahme von 8000 Euro für ein Gerüst, das rund um die Sanierung der Pfarrkirche St. Ottmar 2021/22 stand. Bürgermeister Markus Eugler kann das Schreiben jedoch „nicht nachvollziehen“ und Gemeinderatsmitglied Werner Zeh findet „es frech, einen solchen Brief an die Gemeinde zu schreiben“.

