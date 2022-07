Die Kleiderstube in Heimenkirch ist leer geräumt

Andrea Schneider hat mit Helferinnen eine Kleiderkammer eingerichtet Ukraine-Flüchtlinge. Jetzt wird sie nicht mehr gebraucht. Was mit den Waren geschieht.

01.07.2022 | Stand: 11:05 Uhr

„Von Null auf Hundert“: So beschreibt Andrea Schneider den Prozess, in dem sie gemeinsam mit anderen Frauen (überwiegend) aus Heimenkirch Mitte März eine Kleiderstube aus dem Boden gestampft hat. Der Raum in der Alten Turnhalle füllte sich innerhalb weniger Tage bis in den letzten Winkel; ungezählte geflüchtete Menschen aus der Ukraine versorgten sich hier in den vergangenen drei Monaten mit Kleidung, Hygieneartikeln, Taschen, Spielzeug. Die meisten von ihnen waren – meist nur für wenige Tage – in der Heimenkircher Schulturnhalle untergebracht, die das Landratsamt als Notunterkunft eingerichtet hatte. Die letzten sechs temporären Bewohner verließen sie am Mittwoch. Jetzt gehört die Halle wieder Schulkindern und Vereinen. Auch die Kleiderkammer wird nicht mehr gebraucht.

