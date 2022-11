Die Stiftungsarbeit ruht, auch im kommenden Jahr wird es keine Religionstagung in der Inselhalle geben. Was das für die Tagungsstadt bedeutet.

04.11.2022 | Stand: 12:23 Uhr

Es deutete sich schon an, als die diesjährige Tagung abgesagt wurde: Die Lindauer Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft ist finanziell am Ende. Das Büro wird ausgeräumt, Ulrich Schneider ist schon seit Ende September kein Geschäftsführer mehr. Die Stiftungsarbeit ruht, auch im kommenden Jahr wird es keine Religionstagung in der Inselhalle geben.

