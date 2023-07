Fußballer FV Weiler tragen sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein

Das Team der Rot-Weißen bereitet sich schon auf die Verbandsliga vor - doch einige Wochen nach dem Titelgewinn gab es nun noch einen meisterlichen Empfang.

16.07.2023 | Stand: 09:44 Uhr

Meisterlicher Empfang auf dem Kirchplatz. Der Erfolg ist zwar schon ein paar Wochen her, die Freude darüber aber immer noch groß. Der Markt Weiler-Simmerberg hat die Fußballer des FV Rot-Weiß Weiler für den Gewinn der Landesliga-Meisterschaft in der Saison 2022/23 und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga (zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte) geehrt.

