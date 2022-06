Am Ortsrand Scheidegg und in Scheffau sollen insgesamt 18 Bauplätze entstehen. Der Gemeinderat stimmt zu, doch gegen eins der Vorhaben haben Bürger Bedenken.

19.06.2022 | Stand: 16:49 Uhr

Die Marktgemeinde Scheidegg weist zwei neue Baugebiete aus, eins am Ortsrand Richtung Kliniken, das andere in Scheffau. Insgesamt 18 Bauplätze sollen so entstehen. Beide Gebiete hat der Gemeinderat einstimmig auf den Weg gebracht. Gegen das Vorhaben in Scheffau gibt es allerdings Widerstand. „Es wird nicht so geräuschlos gehen, wie bei anderen Baugebieten in Scheidegg“, sagt Bürgermeister Uli Pfanner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.