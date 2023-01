Die närrische Zeit im Westallgäu hat begonnen: Was ist wann wo geboten

Die Narrenzünfte im Westallgäu freuen sich auf die Fasnetssaison. Welche Veranstaltungen in der Region geplant sind und wie die Stimmung in den Vereinen ist.

Die närrische Zeit hat im Westallgäu begonnen: Am Donnerstagabend lud die Narrenzunft Weilermer Schatzhüterinnen zu einem Umtrunk auf den Kirchplatz ein, wobei sich die recht junge Gruppe vorstellte. Der Brauch zum Saisonauftakt nennt sich Häsabstauben. Und der wurde trotz des Schmuddelwetters angenommen: An die 100 Besucherinnen und Besucher versammelten sich bei dem bunten Treiben. In den kommenden Wochen werden die Narren aus Weiler gefordert sein, denn sie machen, wie Vorsitzender Leslie Newman berichtet, bei diversen Umzügen in der Region mit. Doch wie blicken die Narrenzünfte in der Region auf die nächsten Wochen? Gibt es Besonderheiten und Neuerungen? Und wie hat sich ihre Mitgliederzahl während der Pandemie entwickelt?

Die Narrenzunft Wolfsrudel aus Maierhöfen erwartet 2000 Hästräger zum Saisonauftakt an diesem Samstag, 7. Januar

Das Wolfsrudel aus Maierhöfen feiert in diesem Jahr 22-jähriges Bestehen – und startet an diesem Samstag mit dem ersten Narrensprung der Region in die Saison. Der Vorsitzende Thomas Holzer ist gespannt, „wie es sich anfühlt“, denn während der Pandemie, in der das bunte Treiben zweimal nicht möglich gewesen war, hat sich einiges verändert: Einige Mitglieder hätten die Zunft verlassen, dafür seien einige neue dazugestoßen. Insgesamt gibt es aktuell ungefähr 40 Mitstreiter. Wechsel gab es zuletzt auch im Vorstand, wobei nur der Chef auf dem Posten geblieben ist. Beim Narrensprung ab 14.13 Uhr werden in der Argental-Gemeinde knapp 2000 Hästräger von etwa 50 Gruppen erwartet, die alle aus einer Entfernung von bis zu 100 Kilometern anreisen. Außerdem rechnet Thomas Holzer mit 1000 bis 2000 Schaulustigen.

Die Weilermer Schatzhüterinnen sind neugierig, wie die Fasnetssaison wird

Der Verein Weilermer Schatzhüterinnen (Gemeinde Weiler-Simmerberg) hat seinen Auftakt in die Saison bereits gefeiert: mit dem Häsabstauben am Donnerstagabend auf dem Kirchplatz. Nun blicken Vorsitzender Leslie Newman und seine 31 aktiven Mitstreiter (Mitglieder zählt er insgesamt 33) auf ungefähr zehn Umzüge und Veranstaltungen voraus, an denen sie teilnehmen. Eigener Höhepunkt ist der Narrenball am Samstag, 21. Januar, bei dem in der Turnhalle Simmerberg die Kapelle „Butzlumpa“ und „DJ Lucky MP“ für Stimmung sorgen sollen. „Wir freuen uns riesig, sind aber auch etwas neugierig, wie diese Saison wird“, sagt Leslie Newman im Hinblick auf die zurückliegende Corona-Zeit. Bisher habe man viele Leute in der Szene gekannt – und es bleibe abzuwarten, ob das auch weiterhin so ist. Die Schatzhüterinnen haben in den Lockdowns zwei Mitglieder verloren.

70 Aktive halten der Scheidegger Narrenzunft die Treue

Die Narrenzunft Scheidegg steht in den Startlöchern und freut sich auf die anstehenden Veranstaltungen – sowohl auf die eigenen wie den Umzug durch den Ortskern am Sonntag, 12. Februar, als auch auf die von anderen Vereinen. „Wir werden natürlich auch bei Umzügen in der näheren Umgebung mitmachen“, kündigt Zunftmeister Kevin Rädler an, der froh ist, dass nach der Corona-Zwangspause wieder etwas Normalität einkehrt und Kontakte wieder möglich sind. Man habe die Akteure anderer Vereine zwar lange Zeit nicht treffen dürfen, die Freundschaften seien aber trotzdem erhalten geblieben. In diesem Jahr will die Zunft an 14 Umzügen teilnehmen, was laut Rädler eine relativ durchschnittliche Zahl ist. „Die Anzahl der Mitstreiter in der Zunft ist trotz Pandemie stabil geblieben.“ Sie liege derzeit bei knapp 70 Aktiven.

Die Narrenzunft Burg Hohenegg aus Grünenbach feiert zum fünfjährigen Bestehen gleich zwei Premieren

Gleich zwei Premieren gibt es heuer anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Narrenzunft Burg Hohenegg: einen Dämmersprung am 4. Februar und ein neues Häs. „Wir präsentieren Jockel, unseren Burgnarren, auf den Zunftmeisterempfängen und bei den Umzügen in der Region“, verrät Erster Burgherr Markus Wiest. Gelegenheiten gibt es viele. „In dieser Fasnetssaison finden viele Jubiläen statt, die in der Vergangenheit nicht gefeiert werden konnten. Unser Terminkalender ist sehr gut gefüllt.“ Die Mitglieder – die Zahl hat sich während der Pandemie erhöht – sind auf etwa 16 Terminen im Allgäu unterwegs. Für zwei bis drei Veranstaltungen fahren sie sogar ins Unterallgäu und ins Schussental (Oberschwaben). „Wir freuen uns riesig auf die kommende Saison, die endlich wieder in einer gewissen Normalität stattfinden kann.“

Die Weißnarrenzunft Hergensweiler hat keine Nachwuchssorgen

Gute Laune herrscht bei der Weißnarrenzunft Hergensweiler: Es gibt keine Coronabeschränkungen mehr – und der Verein hat in den vergangenen zwei Jahren viel Narrennachwuchs willkommen heißen dürfen. „Wir freuen uns sehr, mit unserem Narrensamen voraus, an vielen Umzügen teilzunehmen und zusammen schöne Stunden verbringen zu können“, sagt Zunftmeisterin Verena Stocker. Allerdings sei schon etwas Motivation nötig gewesen, um wieder ins Fahrwasser zu kommen. Die Weißnarren werden in diesem Jahr auf 17 Umzügen vertreten sein – im Allgäu, in der Bodenseeregion, in Oberschwaben und im Alb-Donau-Kreis. „Das ist von der Menge eigentlich genau wie vor Corona. Da viele Zünfte einen feststehenden Turnus haben, um ihre Veranstaltungen oder Umzüge auszurichten, gibt es keine Häufung von Terminen“, erklärt Stocker.

