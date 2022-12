Die Narrenzunft Grünenbach plant 2023 einen großen Narrensprung

Die Narrenzunft Burg Hohenegg veranstaltet 2023 ihren ersten Dämmersprung in Grünenbach. Dazu erwartet sie 1200 Hästräger. Was das für den kleinen Ort bedeutet.

04.12.2022 | Stand: 19:34 Uhr

Vor fünf Jahren hat sich die Narrenzunft Burg Hohenegg in Grünenbach gegründet. Aus einstmals sieben Mitgliedern sind inzwischen über 50 geworden. Und sie planen ihren ersten Narrensprung: Am 4. Februar 2023 sollen in der 1300-Einwohner-Gemeinde bis zu 1200 Hästräger aus 30 Narrengruppen für Stimmung auf den Straßen sorgen. Zudem rechnet die Narrenzunft mit etlichen hundert Zuschauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.