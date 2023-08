Die neue Brücke in Wigratzbad wird wohl im Oktober fertig

Nachdem es zunächst große Verzögerungen bei der Erneuerung der Leiblachbrücke gegeben hat, liegt die Baustelle nun im Zeitplan. Das sind die nächsten Schritte.

07.08.2023 | Stand: 19:50 Uhr

An der Brückenbaustelle in Wigratzbad sind deutliche Fortschritte zu erkennen. „Wir liegen gut im Zeitplan“, bestätigt Harry Pittroff vom Staatlichen Bauamt Kempten. Das bedeutet, Mitte, spätestens Ende Oktober wird der Verkehr wieder in beiden Richtungen auf der B 32 über die Leiblach rollen. So sieht es zumindest nach aktuellem Stand aus.

