Auf der Baustelle in Heimenkirch geht es voran. Der Rohbau ist fast fertig, vor dem Winter soll das Haus sein Dach erhalten. Was schon zu sehen ist.

22.10.2022 | Stand: 11:40 Uhr

So allmählich reckt sich die neue „Sonne“ in Heimenkirch dem Himmel zu. Die Giebel an der Süd- und Nordseite sind gemauert, dieser Tage betonieren Bauarbeiter die Decke auf dem zweiten Dachgeschoss. Auf der Baustelle erläutern Bürgermeister Markus Reichart, der gemeindliche Fachberater Paul Müller, der baubegleitende Architekt Christopher Heinz von GMS Architekten Isny und Bauleiter Dominik Loibl von der Firma Dobler den Stand der Dinge.

