Für Räder, Skateboards oder Scooter: Die Planung für den Pumptrack in Scheidegg steht

Die neue Pumptrack-Anlage in Scheidegg soll 750 Quadratmeter groß werden. Was ein Lärmgutachten sagt und was für ein Problem ein Gemeinderatsmitglied sieht.

26.06.2023 | Stand: 09:55 Uhr

Der Bau der Pumptrack-Anlage in Scheidegg rückt näher. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Entwurf einstimmig für gut geheißen. Scheidegg werde hoch gelobt für seine Kinderspielplätze, sagte Ralf Arnold. „Jetzt schaffen wir endlich Raum für etwas, das für alle Jugendliche ist.“ Mittlerweile liegt auch ein Gutachten in Sachen Lärmentwicklung vor. Seine Kernaussage: Die Nachbarschaft wird durch die Anlage nicht beeinträchtigt.

