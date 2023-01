Die Raiffeisenbank Westallgäu reduziert ihre Öffnungszeiten

Die kleineren Geschäftsstellen öffnen künftig nur noch einen Tag die Woche. Was die Raiffeisenbank Westallgäu sonst noch plant und welche Gründe sie dafür hat.

15.01.2023 | Stand: 01:25 Uhr

Die Raiffeisenbank Westallgäu verringert ihre Öffnungszeiten. Die kleineren Geschäftsstellen haben künftig nur noch einen Tag in der Woche geöffnet. Gleichzeitig verkürzt das Institut an den größeren Standorten seine Öffnungszeiten an den drei „langen Tagen“ jeweils um eine Stunde. „Das Nutzungsverhalten der Kunden hat sich geändert“, erklärt Vorstandsvorsitzender Martin Öfner die Änderung. Sie gilt ab 1. Februar.

Weniger Kunden der Raiffeisenbank Westallgäu nutzen den Schalter

Die Verkürzung der Öffnungszeiten hatte sich angedeutet. Sie war bereits bei der Vertreterversammlung im Sommer vergangenen Jahres Thema. Grund ist die zurückgehende Zahl der Kunden, die an den Schalter kommen. „Wir haben große Zeitfenster, an denen die Berater alleine waren“, sagt Hans-Peter Beyrer, Vorstand der Raiba. Kunden nutzen zunehmend die App der Bank, greifen zum Telefon oder vereinbaren konkrete Termine mit Beratern. Das sei weiterhin auch außerhalb der Öffnungszeiten der Geschäftsstellen möglich, versichert der Vorstand. „Wir kommen auch zum Kunden“, sagt Beyrer.

Raiffeisenbank unterhält acht Geschäftsstellen im Westallgäu

Das genossenschaftliche Institut unterhält insgesamt acht Geschäftsstellen, also ein vergleichsweise dichtes Netz. Die kleineren Filialen in Maierhöfen, Röthenbach, Brugg (Gestratz), Oberreute und Stiefenhofen waren bisher an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Ab 1. Februar werden sie das nur noch an einem Tag sein. Und zwar jede an einem anderen. Das Institut hat das bewusst so entschieden. „Der Kunde hat so jeden Tag die Möglichkeit, zu uns zu kommen“, sagt Beyrer und verweist auf die kurze Entfernung zwischen den Orten. Die beträgt durchschnittlich fünf Kilometer.

Das sind die neuen Öffnungszeiten der Raiffeisenbank Westallgäu

Die drei größeren Geschäftsstellen in Weiler, Oberstaufen und Heimenkirch haben weiter an jedem Wochentag geöffnet. Dort gibt es an den drei langen Tagen Montag, Dienstag und Donnerstag Änderungen. Bisher hatte die Raiba da jeweils nachmittags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, ab 1. Februar sind die Schalter von 14.30 bis 17.30 Uhr besetzt, also eine Stunde weniger lang. „Wir schränken die Zeiten etwas ein, bleiben aber vor Ort“, fasst Öfner die Änderungen zusammen. Die Erreichbarkeit vor Ort bleibe für die Bank wichtig, versichert er. Erhalten bleiben auch die Geldausgabeautomaten in den Filialen.

Das Institut will jetzt weiter beobachten, wie die Kunden die Geschäftsstellen annehmen.