Die Silberdistel: Rückenwind für die gute Sache

Seit über 30 Jahren würdigt die Heimatzeitung herausragendes ehrenamtliches Engagement mit der Silberdistel. Welche Menschen und Verdienste bisher geehrt wurden.

27.12.2022 | Stand: 19:56 Uhr

Man könnte sie „Heldinnen und Helden des Alltags“ nennen. Und tatsächlich sind es gewaltige Leistungen, für die unsere Zeitung die Silberdistel verleiht. Seit über 30 Jahren geht diese Auszeichnung im Verbreitungsgebiet von Allgäuer Zeitung und Augsburger Allgemeinen Monat für Monat an Menschen, die sich in besonderem Maß für die Allgemeinheit engagieren. In diesem Dezember erhält ein Westallgäuer die Silberdistel: Joe Peinze aus Lindenberg, der als Lesepate und vor allem als Helfer für Geflüchtete seit Jahren Enormes leistet (siehe Bayern-Seite). Die Ehrung der Zeitung erhielten vor Peinze bereits 13 weitere Menschen aus der Region.

