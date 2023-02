Die „Sonne“ in Heimenkirch ist kostenmäßig der dickste Brocken

Heimenkirch plant 2023 für sein Projekt in der Dorfmitte fast sieben Millionen Euro ein. Aber auch anderes steht an. Und der finanzielle Spielraum wird kleiner.

01.02.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Die Marktgemeinde Heimenkirch muss 2023 mit deutlich weniger Geld auskommen als in den Vorjahren. Grund ist einerseits ein erwarteter Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 5,4 Millionen auf 2,4 Millionen Euro. Laut Haushaltsentwurf, den der Finanzausschuss am Montag diskutiert hat, wird die Gemeinde ihren Rücklagen 5,75 Millionen Euro entnehmen und einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufnehmen, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können. Vor allem für die „Sonne“ werden hohe Rechnungen im Rathaus eingehen.

