„Sonne“ in Heimenkirch wartet weiter auf Fenster: Was das für andere Gewerke bedeutet

Eigentlich hätten die Fenster für die "Sonne" in Heimenkirch schon geliefert werden sollen. Warum der Termin nun ein drittes Mal verschoben worden ist.

13.05.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Am 10. Mai wollte der Fensterbauer die neuen Fenster für die „Sonne“ in Heimenkirch liefern. Jetzt hat er zum dritten Mal verschoben und den 22. Mai als Termin genannt. Der Hersteller verweist auf Lieferprobleme beim Aluminium, welches er für die Holz-Alu-Fenster braucht. Christopher Heinz, begleitender Architekt der „Sonne“-Baustelle, hofft, dass die Fenstermontage in zehn Tagen nun endlich beginnt.

