"Aufgeschwollen" oder sinnvoll? Lindenberg richtet eine Bürgerstiftung ein

Lindenberg bekommt eine Bürgerstiftung. Die Stadt leistet dafür eine Anschubfinanzierung. Welche Zwecke die Stiftung verfolgt und wie sie an Geld kommen soll.

26.10.2023 | Stand: 19:33 Uhr

Die erste in Deutschland überhaupt ist im Jahr 1996 in Gütersloh aus der Taufe gehoben worden. Die in Wangen wurde 2013 gegründet. Und bald wird es auch in Lindenberg eine Bürgerstiftung geben. Die entsprechende Satzung hat nun Hauptamtsleiter Michael Schlachter im Stadtrat vorgestellt.

