Der Kreisel soll den Verkehrsfluss in Wangen verbessern. Hintergrund ist eine große Baustelle, die wohl zu Behinderungen führen wird. Wie die Stadt genau plant.

Von Jan Peter Steppat

29.03.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Die Stadt Wangen bekommt einen weiteren provisorischen Kreisverkehr. Entstehen wird er an der T-Kreuzung Südring/Erzberger Straße (B 32). Bauliches Vorbild ist der momentan noch provisorische Kreisel an der Ecke Lindauer-/Zeppelinstraße. Bauarbeiten an anderer Stelle sind der Grund. Allerdings ist schon jetzt klar, dass der neue Kreisverkehr wohl dauerhaft Bestand haben dürfte.