Die Tage der Brücke Wigratzbad sind gezählt

Ein Bagger hat begonnen, das alte Bauwerk mit dem Meißel zu zerlegen. Anfang nächster Woche werden Betonteile in die Leiblach stürzen.

05.05.2023 | Stand: 05:42 Uhr

Die alte Brücke in Wigratzbad wird in den kommenden Tagen in die Leiblach stürzen. Der Abbruch des 70 Jahre alten Bauwerks hat bereits begonnen. Der Asphalt ist schon abgetragen, nun meißelt der Bagger an beiden Seiten die Kappen ab, das sind die Betonteile, auf denen Gehweg und Bordstein verlaufen. Als nächstes wird die Bitumen-Abdichtung entfernt, bevor der Bagger mit dem Meißel dem Brückenkörper aus Stahlbeton zu Leibe rückt.

Baggerschaufel holt Betonteile aus der Leiblach

Laut Fabian Reich, Projektleiter beim Staatlichen Bauamt Kempten, werden die Abbruchteile wohl in der kommenden Woche in die Tiefe stürzen, von wo aus sie der Bagger mit einem Greifer heraushebt. Dass das Nachfolgebauwerk breiter wird als das alte, ist an Schächten zu erkennen, in denen bereits die Bohrpfähle betoniert wurden. Auf ihnen werden die Widerlager für die neue Brücke platziert.

