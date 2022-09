Die Turngemeinschaft mischt seit zehn Jahren in der Dritten Bundesliga mit. Und das ausschließlich mit eigenen Kräften.

23.09.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Nein, sagt Robert Teiber, das hätte damals wirklich keiner gedacht. „Wir nicht – und die anderen auch nicht“, betont der Trainer der TG Wangen/Eisenharz. Und doch geht die Turngemeinschaft tatsächlich nun in ihr zehntes Jahr in der Dritten Bundesliga Süd. Die Jubiläumssaison startet am Samstag mit einem Heimkampf.

