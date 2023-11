Die Tiefgarage in Lindenberg wird für Dauerparker teurer

Die Stadt verlangt ab April mehr für gemietete Stellplätze. Der Preis für Kurzzeitparker bleibt dagegen unverändert. Was die Stadt damit bewirken will.

23.11.2023 | Stand: 19:15 Uhr

Fünf Euro mehr pro Monat verlangt die Stadt Lindenberg in Zukunft von Dauerparkern für einen Stellplatz in der städtischen Tiefgarage. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

In der Tiefgarage in der Schillerstraße unter der Lindenberg Passage können Autofahrer entweder kurzzeitig parken und pro Stunde bezahlen oder dauerhaft einen Stellplatz mieten.

112 von den 160 Parkplätzen sind vermietet

Es gibt insgesamt 160 Parkplätze. 112 davon sind dauerhaft vermietet. Davon sind 70 Dauerstellplätze, die 24 Stunden an sieben Tagen die Woche genutzt werden dürfen und 42 Tagesstellplätze, die vor allem für Pendler gedacht sind, die zum Arbeiten nach Lindenberg kommen.

Wer einen Tagesstellplatz gemietet hat, darf dort unter der Woche tagsüber und samstags am Vormittag parken.

Die Stadt rechnet mit 6600 Euro Mehreinnahmen

Ab 1. April 2024 kostet ein Dauerstellplatz im Parkhaus 65 Euro statt wie bisher 60 Euro. Ein Tagesstellplatz kostet dann 50 statt 45 Euro. Die Stadt rechnet damit, dadurch rund 6600 Euro mehr im Jahr einnehmen.

Zuletzt hatte Lindenberg die Gebühren für die Tiefgarage vor knapp fünf Jahren erhöht, auch damals um jeweils fünf Euro pro Monat. Ordnungsamtsleiter Thomas Geiger findet es angemessen, die Preise nun wieder etwas zu erhöhen. Lindenberg liege mit den neuen Preisen immer noch gleichauf mit Immenstadt oder Wangen.

Die Stadt will im Parkhaus Platz für Kurzzeitparker freihalten

Die Nachfrage nach Dauerparkplätzen ist da. 14 weitere Bewerber, die gerne einen Stellplatz hätten, stehen nach Angaben der Verwaltung momentan auf der Warteliste.

„Warum werden nicht einfach weitere Stellplätze vermietet, es gibt ja noch freie Plätze in der Tiefgarage?“, wollte Michael Wegscheider (SPD) wissen. Der Stadt entgehen seiner Rechnung dadurch Einnahmen in Höhe von 11.000 Euro.

Aus rein finanzieller Sicht sei das richtig, sagte Bürgermeister Eric Ballerstedt. Allerdings nicht aus verkehrspolitischer Sicht. Die Stadt wolle den Rest der Parkplätze für Kurzzeitparker freihalten.

Ziel sei es, dass in Zukunft mehr Menschen in der Tiefgarage parken, damit weniger Autos in der Innenstadt herumstehen. Zumal die Auslastung der Tiefgarage nur um die 40 Prozent betrage. Das ist Teil des Mobilitätskonzepts.

Preise für Kurzzeitparkplätze werden nicht erhöht

Um diesem Ziel näher zu kommen, hat sich die Stadt dazu entschieden, die Preise für Kurzzeitparkplätze nicht zu erhöhen. Im Gegensatz zu den oberirdischen Stellplätzen. Hier hatte die Stadt entschieden, die Brötchentaste fürs Gratisparken abzuschaffen und die Parkgebühren auf einen Euro pro Stunde zu verdoppeln.

In der Tiefgarage dagegen bleibt die erste Stunde weiterhin kostenlos, jede weitere kostet 50 Cent und am Tag insgesamt höchstens fünf Euro.

Dadurch liegen die Preise für die Tiefgarage ab April deutlich unter den Preisen für die oberirdischen Parkplätze. Das sei wichtig, so Geiger, „damit es attraktiver wird, in der Tiefgarage zu parken“.

Die Stadt will beobachten, ob das Konzept tatsächlich mehr Autofahrer in die Tiefgarage lockt und nach einem Jahr noch mal über die Preise diskutieren. Florian Weber von den Freien Wählern regte an, auch darüber nachzudenken, Plätze, die zu kurz für Autos sind, als kostenlose Fahrradparkplätze zu nutzen.