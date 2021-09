Bei der U18-Wahl am Freitag gibt es unter anderem Wahllokale in Lindau, Lindenberg und Weiler. Was die jungen Menschen im Westallgäu bewegt.

15.09.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Bereits eine Woche vor der Bundestagswahl können Kinder und Jugendliche im Landkreis Lindau ihr Kreuz in der Wahlkabine setzen. „Wir simulieren eine richtige geheime Wahl“, sagt Benjamin Taylor von der offenen Jugendarbeit Lindau. Bei der U18-Wahl am Freitag, 17. September, stehen dieselben Parteien und Direktkandidaten auf den Stimmzettel wie eine Woche später bei den erwachsenen Wählern.