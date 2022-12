Die Zahl der Flüchtlinge steigt im Landkreis Lindau wieder

Das Landratsamt sucht Unterkünfte. Landrat: Unterbringung in Zelten und Hallen kann keine dauerhafte Lösung sein. Woher die Menschen in den Landkreis kommen sollen.

18.12.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Die Zahl der Flüchtlinge im Landkreis Lindau steigt weiter an. Das liegt am Krieg in der Ukraine, aber nicht nur. Der Landkreis sucht deshalb weiter Unterkünfte von privater Seite für fünf bis zehn Personen. Es könne keine dauerhafte Lösung sein, Menschen in „Zelten, Turnhallen oder Gewerbehallen unterzubringen“, sagte Landrat Elmar Stegmann im Kreistag.

