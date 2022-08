Die Zeit der Schlaglöcher an der Leiblachstraße ist bald vorbei

Sigmarszell will bald mit der Sanierung der maroden Leiblachstraße beginnen, die bei Radlern sehr beliebt ist. Grund für die Eile ist ein hoher Zuschuss.

Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Noch vor dem Winter soll mit der abschnittsweisen Sanierung der Leiblachstraße begonnen werden. Die Eile ist vor allem wegen der Förderbedingungen geboten: Die Gemeinde erhält für dieses Projekt einen Zuschuss von rund 570.000 Euro aus einem europäischen Fördertopf und muss dafür die Sanierung innerhalb von zwei Jahren komplett umgesetzt und auch abgerechnet haben. „Das ist sportlich“, sagte Bürgermeister Jörg Agthe im Sigmarszeller Gemeinderat.

Saniert werden soll ein 1,7 Kilometer langes Teilstück in der Hangnach. Das schmale Sträßchen, das hier überwiegend entlang der Leiblach verläuft, wird nicht nur von Autos und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt, sondern ist auch bei Radfahrern beliebt. Allerdings ist die Leiblachstraße in keinem guten Zustand und durchzogen von Rissen, Schlaglöchern und geflickten Stellen. Eine Sanierung des Straßenkörpers und auch der Wasserleitung ist deshalb schon seit einigen Jahren im Gespräch und hat sich in jüngster Zeit konkretisiert.

Mehr als eine halbe Million für Sigmarszell

Ende Juli durften sich die Verantwortlichen der Gemeinde freuen: Der Zuschussantrag, den sie gestellt hatte, war erfolgreich. Aus dem so genannten ELER-Förderprogramm erhält Sigmarszell, wie berichtet, mehr als eine halbe Million Euro Zuschuss. Gewaltig ist aber auch die Bausumme: Sie war zuletzt auf 1,2 Millionen Euro kalkuliert worden. Der Anteil der Gemeinde für den Straßenkörper beträgt 885.000 Euro, der Rest entfällt auf die Handwerksgruppe für die Wasserleitung und zum kleineren Teil auf die Elektrizitätsgenossenschaft Schlachters (EGS) für die Stromleitung. Bürgermeister Agthe geht aber davon aus, dass diese Beträge wegen der aktuellen Preissteigerungen nicht mehr reichen werden: „Wir müssen mit 1,6 Millionen rechnen“, sagte er in der jüngsten Ratssitzung.

Um die Förderbedingungen einhalten zu können, soll sich ein Ingenieurbüro jetzt sofort um die Ausschreibung kümmern, damit noch im September die Arbeiten an die Baufirmen vergeben werden können. Der erste Sanierungsabschnitt soll möglichst noch vor dem Winter angepackt werden.

Lagerplätze für das Baumaterial gibt es bereits: Ratsmitglied Bernhard Krepold berichtete in der Ratssitzung, dass die betreffenden Eigentümer bereits zugestimmt hätten. Die erforderlichen Beschlüsse für die Ausschreibung und das weitere Vorgehen fasste der Gemeinderat einstimmig. Für die Anlieger soll es vor dem Beginn der Baumaßnahme noch eine Informationsveranstaltung geben.