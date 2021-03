Dieb klaut Hündin aus dem Tierheim in Lindau

Ein bislang unbekannter Täter hat die Bullterrier-Hündin Lady aus ihrem Zwinger im Tierheim in Lindau gestohlen. Die Polizei Lindau bittet Zeugen um Hinweise.

12.03.2021 | Stand: 13:58 Uhr

Ein Dieb hat eine Hündin aus dem Tierheim in Lindau gestohlen. Eine Mitarbeiterin des Tierheims teilte der Polizei am Donnerstagnachmittag mit, dass ein Unbekannter das Tier in der Nacht auf Donnerstag aus seinem Zwinger mitgenommen habe.

Hündin Lady ist ein Bullterrier-Mischling

Laut Polizei handelt es sich bei der Hündin um einen grau-schwarz-weißen Bullterrier-Mischling. Sie hört auf den Namen Lady und ist sechseinhalb Jahre alt. Das Tier wiegt 13 Kilogramm, ist kastriert und gechipt. Die Hündin hat einen Wert von 800 Euro. Die Polizei Lindau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08382/ 9100.

