Diebe brechen in Juwelier in Ravensburg ein und flüchten auf E-Scootern

Am frühen Freitagmorgen haben sich Einbrecher Zugang zu einem Juwelier in Ravensburg verschafft und es ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

22.04.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Diebe sind am Freitagmorgen in ein Juwelier am Gespinstmarkt in Ravensburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich mindestens zwei Einbrecher um 3.30 Uhr morgens gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Sie zerstörten Glasvitrinen und nahmen eine Vielzahl an Ketten und Ringen aus den Auslagen mit. Wie hoch der Wert des Erbeuteten Schmucks und der Schaden an den Vitrinen ist, ist noch unklar.

Einbruch in Ravensburg: Juwelen-Diebe flüchten auf E-Scootern

Anschließend sollen die schwarz gekleideten Täter nach Angaben von Zeugen mit E-Scootern in Richtung Marienplatz geflüchtet sein. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl. Bislang wurden die Diebe nicht gefasst. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern oder dem Diebesgut geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter der 0751/ 803-3333 zu melden.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.