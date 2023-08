Mit speziellem Werkzeug: Diebe wollen Opferstöcke in Kirche bei Lindau aufbrechen

In Wasserburg erwischt die Polizei zwei Männer dabei, wie sie Opferstöcke ausräumen wollen. Den Beamten kommt ein weiterer Verdacht.

07.08.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Zwei Männer haben am Sonntagnachmittag offenbar versucht, Opferstöcke in einer Kirche in Wasserburg auszuräumen. Das teilte die Polizei mit. Eine Zeugin beobachtete die beiden, wie sie mehrfach aus der Kirche ein- und ausgingen. Einer der beiden habe außerdem "Schmiere" gestanden.

Opferstock-Raub geplant: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter

Als die Polizisten eintrafen, fanden sie präpariertes Werkzeug zum Ausräumen von Opferstöcken. Die Polizisten verdächtigen die beiden Männer, im Lindauer Umkreis weitere Einbrüche begangen zu haben. Für den Älteren der beiden bestand außerdem noch ein Haftbefehl. Er muss eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Erst vor zwei Monaten hatte eine Mesnerin einen Opferstock-Dieb in Kempten in der Kirche eingesperrt.