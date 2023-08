Frau klärt Taschendiebstahl mit Hilfe moderner Technik auf

Einer 60-Jährigen wurde in Lindau eine Tasche geklaut. Doch die Diebin blieb nicht lange unbekannt.

18.08.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Einer 60-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag im Außenbereich einer Lindauer Gaststätte eine Umhängetasche gestohlen.

Diebstahl in Lindau: Frau findet gestohlene Tasche mit Tracker

Da die Frau jedoch an ihrem Schlüsselbund einen GPS-Tracker befestigt hatte, konnte sie ihre Tasche am Donnerstag in der Maximilianstraße orten. Laut Polizei sprach die 60-Jährige die Frau, die im Besitz der gestohlenen Tasche war, an.

Die 61-Jährige versuchte noch vor Eintreffen der Polizei den Inhalt aus der Tasche zu räumen. Die Beamten konfrontierten sie, stellten bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung das restliche Diebesgut sicher und übergaben es der Besitzerin. Gegen die 61-jährige Frau ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

