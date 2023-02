Diese Boxerinnen aus Lindenberg haben es in die Bayernauswahl geschafft

Samira Buske und Christina Dörfler vom TSZ Lindenberg gehören zur „Bavarian Girls Boxing Squad“. Was Trainer Thomas Sabautzki ihnen zutraut.

25.02.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Es hört sich an wie eine Mischung aus Superheldentruppe und aufstrebender Indierockband: „Bavarian Girls Boxing Squad“. In Wirklichkeit handelt es dabei aber um nichts anderes als die Bayern-Auswahl im Frauen-Boxen. Und obwohl der TSZ Lindenberg trotz seiner ruhmreichen Vergangenheit im Vergleich zu anderen ein eher kleiner Boxverein ist, ist er darin kräftig vertreten: Durch Thomas Sabautzki als Trainer – und die Boxerinnen Christina Dörfler und Samira Buske. Kürzlich waren sie gemeinsam beim größten Frauen-Boxturnier der Welt am Start.

