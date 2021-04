Diese Folgen haben die hohen Inzidenzwerte für das Westallgäu

Die Infektionszahlen im Landkreis Lindau bleiben nach wie vor hoch. Welche Folgen dies hat und wie es mit den Impfungen im Westallgäu vorangeht.

Die Infektionszahlen im Landkreis bleiben hoch – und das hat Folgen. Der Präsenz–unterricht an den Schulen entfällt in der kommenden Woche zum größten Teil, Kindertagesstätten bleiben bis auf eine Notbetreuung zu, Geschäfte müssen auf Click&Meet samt negativem Coronatest umstellen. Zudem hat das Landratsamt die Maskenpflicht auf der Lindauer Insel bis 18. April verlängert. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten in Sachen Corona. Nach Wochen mit sehr schleppendem Tempo, nehmen die Impfungen etwas an Fahrt auf.

Virus-Mutationen im Landkreis Lindau

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Lindau mit einem Wert von 156,1 deutlich von der Marke 100 entfernt, ab der es Lockerungen geben könnte. Mittlerweile dominieren Mutationen das Geschehen. 70 bis 80 Prozent aller Fälle sind nach Angaben des Landratsamtes darauf zurückzuführen. Vor allem bei Infektionen mit einer Virusmutation stellt das Gesundheitsamt bei Kontaktpersonen weitere Infektionen fest, sagt Sibylle Ehreiser, Sprecherin der Behörde.

Beim Infektionsgeschehen spielen Unternehmen, Familien, aber auch viele Einzelfälle eine große Rolle, bei denen die Infektionswege nicht nachvollzogen werden können. Positive Tests gibt es nach Angaben des Landratsamtes auch in zwei Seniorenheimen.

Aktuell gibt es vermehrt schwere Verläufe. Nach Angaben des Landratsamts mussten Stand Freitagmittag fünf Landkreisbürger wegen einer Erkrankung mit Covid 19 stationär in einer Klinik behandelt werden. Von den zwölf Intensivbetten in den beiden Krankenhäusern im Landkreis waren zehn belegt, zwei mit Covid-19-Patienten, davon musste einer beatmet werden.

In der vergangen Woche sind zwei Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Mehr Informationen zu den Toten gibt das Landratsamt nicht. „Aber es waren keine Bewohner von Pflege- oder Altenheimen“, teilt Sibylle Ehreiser auf Anfrage mit.

Trotz Impfung mit Corona infiziert

Im Landkreis gibt es mittlerweile auch Menschen, die sich trotz zweifacher Impfung mit dem Coronavirus infiziert haben. Das Landratsamt spricht auf Anfrage von fünf Fällen. Die betreffenden Bürger nehmen an einer Studie des Robert-Koch-Institutes teil.

Etwas mehr Tempo gibt es mittlerweile beim Impfen. 1627 Menschen haben in der zurückliegenden Woche in den beiden Impfzentren im Landkreis eine erste Dosis erhalten. „Dass das Impfen in den Impfzentren in der vergangenen Woche etwas Fahrt aufgenommen hat, macht mir Hoffnung“, sagt Landrat Elmar Stegmann. Zusätzlich haben die Arztpraxen mit Impfungen begonnen. Insgesamt 519 wurden laut Landratsamt dort vorgenommen.

Noch etwas mehr Menschen sollen in der kommenden Woche geimpft werden. Dem Landratsamt sind 2786 Dosen angekündigt – 1586 von Biontech/Pfizer, 200 von Moderna und 1000 von AstraZeneca. Nach wie vor gibt es im Landkreis keine Probleme, das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers zu nutzen. Die 1000 Dosen, die in der zurückliegenden Woche geliefert wurden, seien alle verimpft worden oder fest verplant, sagt Ehreiser auf Nachfrage. „Wir gehen davon aus, dass wir die für die kommende Woche angekündigten 1000 Impfdosen auch zeitnah verimpfen können“, so die Sprecherin des Landratsamtes.

Das gilt für Schulen

Die weiter hohe Inzidenz hat indes Auswirkungen auf alle Schulen. Sie müssen auf Distanzunterricht umstellen. Ausnahmen gibt es nur für die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, die 11. Klassen der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie die Abschlussklassen. Dort findet Präsenzunterricht statt, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann, sonst findet Wechselunterricht statt.

Verlängert hat das Landratsamt die Maskenpflicht in der Lindauer Altstadt. Sie gilt von 9 bis 20 Uhr. Straßenkünstlern ist es zudem weiter verboten, dort aufzutreten. In der kommenden Woche will das Landratsamt mit der Stadt Lindau die Lage auf der Insel neu bewerten.

