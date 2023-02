Diese Pfarrkirche im Westallgäu muss geschlossen bleiben

Das Standgutachten liegt vor, jetzt sind die Handwerker gefragt. Wann wieder Gottesdienste in der Kirche in Stiefenhofen stattfinden sollen.

24.02.2023 | Stand: 05:42 Uhr

Bereits seit einigen Wochen ist die Pfarrkirche St. Martin geschlossen. Auslöser war die Sorge, dass herabfallender Putz von der Decke Gottesdienstbesucher verletzen könnte. Das jetzt der Kirchenverwaltung vorliegende Standgutachten hat diese Sorge zwar teilweise entkräftet. Doch dafür zeigte sich, dass ein anderes Problem größer ist als gedacht. Die Folge: Zunächst können auch weiterhin keine Gottesdienste in der Pfarrkirche stattfinden.

Fehler an der Putzdecke

Eine Routine-Überprüfung vor einigen Wochen hatte zur Schließung geführt. Dabei hatte sich gezeigt, dass die Putzdecke Fehler aufweist. Seither ist es verboten, die Kirche zu betreten, sodass dort keine Gottesdienste stattfinden können (wir berichteten). Das Gutachten bestätigt jetzt zwar Probleme in diesem Bereich. Jedoch lässt sich auf vergleichsweise einfache Weise eine Gefahr umgehen. Künftig ist das Betreten der oberen Empore der Kirche verboten. Denn nur oberhalb von ihr befinden sich die schadhaften Teile der Putzdecke. Als „nicht sicherheitsrelevant“ hat der Gutachter nach Auskunft von Kirchenverwalter Markus Becher daher die Schäden an der Putzdecke eingestuft.

Bereits bekannt waren auch Probleme im Bereich der Sakristei. Sie führen nun aber dazu, dass die Kirche zunächst geschlossen bleibt. Der Gutachter vom Büro Dr. Schütz Ingenieure in Kempten bemängelte die teilweise verrosteten Metallträger der Betondecke. Innen soll die Sakristei als vorübergehende Lösung Baustützen erhalten. Dann wäre ein Betreten wieder möglich. Und im Außenbereich ist ein Netz vorgesehen, das möglicherweise herabfallenden Putz auffangen und so Kirchenbesucher schützen soll. Sind diese Arbeiten erledigt, dann kann die Pfarrkirche wieder öffnen.

Gottesdienste erst wieder ab Ostern in der Pfarrkirche?

Ziel der Kirchenverwaltung sei es nun, möglichst bald Handwerker zu finden, die die Arbeiten übernehmen können, sagt Becher. Sie müssen ein Angebot abgeben, das die Kirche zu prüfen hat. Becher hofft, dass an Ostern wieder Gottesdienste stattfinden können.

Mittelfristig sind allerdings auch größere Arbeiten rund um die Kirche notwendig – nämlich an der Empore und dem Dachstuhl. Dieses „große Projekt“ sollte in den nächsten fünf Jahren erfolgen, schätzt Becher, um zu verhindern, dass es wieder zu einer kurzfristigen Sperrung kommen muss. Was das kostet, ist noch unklar.